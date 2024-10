Istne szaleństwo. 18:0 - kompromitacja najlepszej drużyny w historii

Czegoś takiego nie pamiętają najstarsi górale. Podhale Nowy Targ przegrało 0:18

Podhale przegrało na wyjeździe z GKS Tychy aż 0:18. Zazwyczaj to Szarotki lały rywali, ale teraz to one zostały zmiażdżone. To porażka, jakiej nie pamiętają chyba najstarsi górale. Trzeba będzie solidnie przewertować kroniki, by znaleźć taki nokaut na Podhalu.