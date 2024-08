Polacy smutni, a po chwili Francja uciszona w finale. 44 lata i piąty medal

Rewanże za finał mistrzostw świata, tym razem nie Skandynawii. Francja na swoim terenie

W teorii w finale w Stade Pierre-Mauroy nieopodal Lille faworyta nie było. Norwegia i Francja to dwie najlepsze drużyny w kobiecej piłce ręcznej, w grudniu mierzyły się w Herning w finale mistrzostw świata. Wtedy lepszy dzień miały "Trójkolorowe", to one wygrały złoto. Przed swoimi kibicami broniły też olimpijskiego złota, jako jedyne nie doznały w turnieju porażki. Choć w półfinale były jej blisko, na kwadrans przed końcem traciły trzy bramki do Szwecji, a wygrały po dogrywce.