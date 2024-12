Męki Interu przed własnymi kibicami. Atomowy gol w końcówce, asysta Zielińskiego

Inter Mediolan do tego sezonu podszedł wzmocniony. Po zdobyciu tytułu mistrzów Włoch władze drużyny wykonały bardzo dobrą pracę i z pewnością nie osłabiły zespołu, który prowadzony jest przez Simone Inzaghiego. Zdaje się, że sytuacja wygląda zgoła odwrotnie. Do Mediolanu przyszło kilku naprawdę wartościowych zawodników. W tym miejscu trzeba oczywiście napisać o polskim akcencie, którym jest Piotr Zieliński . Nasz pomocnik zamienił Neapol na stolicę mody "za darmo".

W związku z tym oczekiwania w klubie są jasne - obrona mistrzostwa Serie A i trzeba przyznać, że ekipa z Mediolanu znajduje się na dobrej, choć nie doskonałej drodze, do tego celu. W tym sezonie bowiem chętnych do wygrania rozgrywek jest trzech, oprócz Interu są to Atalanta Bergamo i SSC Napoli. Przed 17. kolejką Serie A Inter plasował się na trzecim miejscu z dorobkiem 34 oczek, ale także dwoma meczami do rozegrania w zapasie. Liderująca Atalanta zgromadziła 40 punktów.