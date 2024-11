Piłkarz Barcelony nie mógł złapać tchu. Fatalne sceny na murawie

Dopiero co wrócił i znowu kontuzja - dramat piłkarza FC Barcelona

FC Barcelona w sobotę podejmowała u siebie UD Las Palmas. Klub zadbał o odpowiednią otoczkę spotkania, bo była to okazja do celebrowania 125. urodzin klubu. Początek celebracji był jednak zdecydowanie nieudany. W 26. minucie boisko na noszach opuścił Alejandro Balde. Lewy obrońca zderzył się z Sandro Ramirezem i padł, jak rażony piorunem. Ewidentnie nie mógł złapać tchu, zatem szybko udzielono mu pierwszej pomocy. 21-latek nie był jednak w stanie wrócić do gry. Hansi Flick postanowił zastąpić go Gerardem Martinem.