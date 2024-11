Sławomir Nitras ws. Probierza: "Ponoszą go emocje". Padł temat przyszłości selekcjonera

Na ten moment nic nie wskazuje na to, by Michał Probierz miał stracić posadę selekcjonera reprezentacji Polski, ale władze Polskiego Związku Piłki Nożnej z pewnością są zmartwione obecną sytuacją kadry. Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras był we wtorkowy poranek gościem Radia ZET. Podkreślił, że przed Cezarym Kuleszą "trudna decyzja". Dał radę selekcjonerowi, bo uważa, że w ostatnim czasie stał się nerwowy.