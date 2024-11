W Szkocji śmieją się z Zielińskiego. Ostra szpila. "Można mu wybaczyć". Poszło o zdjęcie

Polacy natomiast są już pewni spadku do dywizji "B", a to nie koniec złych wieści. Wiemy już na 100%, że trafimy do 2. koszyka eliminacji do mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w 2026 roku. W walce o mundial trafimy więc na drużynę z europejskiej czołówki.

Reklama