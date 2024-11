Selekcjoner przyjezdnych Javier Aguirre został trafiony puszką po piwie. Estadio General Francisco Morazan ma trybuny usytuowane bardzo blisko boiska i tym razem nie okazało się to atutem w budowaniu atmosfery. Trener doznał rozcięcia głowy, natychmiast intensywnie polała się krew. Szkoleniowiec znany z dużego poczucia humoru zachował spokój, nie zamierzał specjalnie przejmować się tamowaniem krwotoku. Na konferencji prasowej unikał tego tematu. - To nic, nic. To jest piłka nożna - zbywał, przechodząc od razu do analizowania wydarzeń czysto piłkarskich.