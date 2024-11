Co za zwroty akcji. Zwycięski gol w 101. minucie. Niebywałe

Do bardzo emocjonującego starcia doszło w Ameryce Południowej. W ramach spotkania 11. kolejki eliminacji mistrzostw świata Urugwaj zmierzył się z Kolumbią. To reprezentacje, które wraz z każdą kolejką są co raz bliżej awansu na mundial, który w 2026 roku odbędzie się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Spotkanie było bardzo elektryzujące i pełne zwrotów akcji. Urugwaj zwycięstwo wyszarpał rzutem na taśmę, kilka chwil przed końcem spotkania.