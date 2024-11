Nie ma logiki w tym, że przed meczem trening trwa dwie godziny. Jak są stałe fragmenty gry, to się robi na świetlicy przy kawce. Michał, apeluję do ciebie. Jeśli możesz, rób jak najkrótsze treningi, dynamiczne, ale bardzo krótkie. I po co zamykasz te treningi? Co tutaj ukrywać? Kogo ukrywać? Po prostu trzeba dynamicznie trenować te 20-30 minut. Michał musi się zastanowić, przez te trzy dni praktycznie odpuścić, żeby chłopcy mieli świeżość. Oni w tej chwili są jak zbity pies

Jan Tomaszewski o sytuacji ze Świderskim: "Kolejna kompromitacja"

- Jedna z kolejnych kompromitacji. To było to, co na początku powiedziałem, jakieś Pernambuco, jakaś pipidówa. A to Liga Narodów! Przecież za każdy mecz tu się płaci pieniądze. UEFA płaci ogromne pieniądze. Jeśli to jest prawda, no to kolejna kompromitacja - skomentował 76-latek.