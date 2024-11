- Trudno jest mi się zgodzić z opinią, że ważna jest dobra gra przez pierwsze 45 minut. Analiza musi być całościowa. Jeśli zrobimy bieg na 3000 metrów, to nie możemy mówić, że prowadziliśmy do 1500. metra prowadziliśmy, byliśmy wspaniali, a na końcu przybiegliśmy na ostatniej pozycji. My nie dobiegliśmy do mety w tym spotkaniu, więc trudno wyciągać jakieś pozytywy. Oczywiście zawsze jest materiał do analizy dla selekcjonera - powiedział o meczu z Portugalią Zbigniew Boniek na youtube'owym kanale "Rymanowski Live" Bogdana Rymanowskiego.

