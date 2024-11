Zniweczył marzenia Polaków, a potem takie słowa. Gwiazda Szkocji nie miała wątpliwości

Polska - Szkocja. John McGinn o Mattym Cashu: Świetny piłkarz, pomógłby wam

McGinn został zagadnięty o swojego klubowego kolegę z Aston Villi, czyli Matty'ego Casha , który w polskiej kadrze po raz ostatni wystąpił w marcu w potyczce z Estonią w ramach baraży o Euro 2024. Szkot nie miał wątpliwości co do klasy 27-latka.

"To świetny piłkarz i na pewno mógłby pomóc polskiej reprezentacji. Myślę, że dostanie powołanie i zagra w kolejnych meczach" - orzekł gracz "The Villains". Liczni kibice od dawna żądają powrotu Casha do drużyny narodowej, choć kwestia jego (nie)powoływania w ostatnich miesiącach była mocno skomplikowana ze względu na liczne problemy zdrowotne defensora .

"Czy był brakującym elementem waszej drużyny? Tego nie wiem. Ale wiem, że to my byliśmy cierpliwi i to było kluczem do wygranej" - dodał John McGinn, przy okazji chwaląc też innych "Biało-Czerwonych", Piotra Zielińskiego i Nicolę Zalewskiego.