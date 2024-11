Hajto nie wytrzymał, ostro ws. reprezentacji i Probierza. "Do dymisji"

Polacy przegrali bowiem 1:2 na własnym terenie po późnym trafieniu Andy'ego Robertsona. Po końcowym gwizdku naturalnie ruszyła fala komentarzy dotyczących tego, co dzieje się z kadrą, a swoje trzy grosze dodał tu m.in. Tomasz Hajto w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu".

Tomasz Hajto: Konferencja Probierza po meczu była żenująca

"Nie chcę słuchać narracji, że nie mamy potencjału. Potencjał w tej drużynie jest duży, tylko trzeba go umieć wyciągnąć i wdrożyć" - stwierdził m.in. były gracz takich ekip jak chociażby Schalke 04 Gelsenkirchen. Jak podkreślił podczas dyskusji, uporządkowania wymaga chociażby obrona zespołu.

Jednocześnie Hajto był mocno zawiedziony postawą Michała Probierza - nie tyle w ciągu wyłącznie samego meczu ze Szkotami, ale też podczas pomeczowej konferencji prasowej. "Było to dla mnie żenujące, jako byłego reprezentanta, że musiałem to odsłuchać" - stwierdził dawny futbolista, który zarzucił selekcjonerowi brak odpowiadania wprost na pytania dziennikarzy.

W pewnej chwili pojawił się też wątek deklaracji trenera, że ten nie ma zamiaru zrezygnować z prowadzenia "Orłów". "Ja w takiej sytuacji podałbym się do dymisji" - stwierdził "Gianni", który w innym fragmencie rozmowy wskazał też, że "przez rok nie wygraliśmy z żadną poważną reprezentacją". Gdy przyszło do ogólnej oceny Probierza za poniedziałkowy mecz, skwitował on: "3, a nawet -3 (na 10 - dop. red.). Z konferencją 2".