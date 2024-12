Brak inwestycji w młodzież

Eksperci podkreślili, że w przeciwieństwie do Jagiellonii Białystok, Legia opiera się na przypadkowych sukcesach, zamiast konsekwentnie rozwijać piłkarzy i zarabiać na ich transferach.

To, według ekspertów, pokazuje brak konsekwencji i odwagi w stawianiu na młodzież.

Ryzykowne transfery zamiast długoterminowego planu

Legia od dawna inwestuje w uznanych zawodników z wyrobionym nazwiskiem, często nie analizując głębiej ich przydatności do zespołu. To prowadzi do sytuacji, w której klub wydaje miliony euro na piłkarzy, którzy nie spełniają oczekiwań. Przykłady udanych transferów, takich jak Andrija Duda czy Ernest Muçi, sprzedanych za znaczące kwoty, są raczej wyjątkiem niż regułą.