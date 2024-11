Niebywałe sceny tuż po meczu. Puchacz "podbił" stadion rywala. Kibice w akcji

Już w trakcie spotkania z głośników na Estadio de Dragao rozległ się komunikat skierowany do polskich kibiców, w którym zostali oni poinformowani o konieczności pozostanie w sektorze gości po końcowym gwizdku sędziego. Ta niedogodność, a także wysoka porażka reprezentacji Polski nie zdołała jednak do końca popsuć ich humorów.

Mecz Portugalia - Polska. Tymoteusz Puchacz "bohaterem" kibiców

Po zakończeniu spotkania jak zwykle na murawę wyszli zawodnicy rezerwowi, którzy nie wzięli w nim udziału, by odbyć tak zwany "trening wyrównawczy". Wśród nich znalazł się Tymoteusz Puchacz, który został "bohaterem" kibiców. Ci fetowali go z trybun przy serii sprintów. A 25-latek doskonale odnalazł się w takich okolicznościach, zwracając się w ich kierunku i szeroko rozkładając ręce.

Podczas pomeczowej aktywności na murawie pojawił się także selekcjoner Michał Probierz, który podszedł do Karola Świderskiego. Napastnik Charlotte FC miał pojawić się na murawie w roli rezerwowego w drugiej połowie, zmieniając Kacpra Urbańskiego. Niestety, nie mógł tego zrobić, gdyż omyłkowo nie został zgłoszony do kadry meczowej. Na zamieszaniu "skorzystał" Adam Buksa i to on otrzymał swoją szansę w starciu z Portugalczykami. Cała scena z udziałem trenera i naszego napastnika wyglądała jak próba przeprosin za popełniony błąśd.