Kadra Probierza zrównana z ziemią. "Zmiażdżyli nas. Zjedli. Przemielili i wypluli"

Po pierwszych 45 minutach meczu nastroje wśród polskich fanów były bardzo dobre. I choć widząc końcowy wynik trudno w to uwierzyć - nie było to bezpodstawne. Nasza drużyna znalazła sposób na Portugalczyków, umiejętnie neutralizując ich atuty i kąsając groźnymi akcjami. Wszystko zmieniło się jednak po przerwie. To było już zupełnie inne spotkanie.