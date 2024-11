Dramatyczna sytuacja reprezentacji Polski. Probierz o wszystkim powiedział

Porażka z Portugalią sprawiła, że reprezentacja Polski znalazła się w bardzo niekomfortowym położeniu. A to dlatego też, że Szkocja niespodziewanie pokonała Chorwację 1:0. To oznacza, że w ostatnim meczu Ligi Narodów Polacy nie mogą przegrać wyżej, niż 0:1, a wiele na to wskazuje, że do tego spotkania przystąpią bez kilku kluczowych zawodników.