Nagły ruch Probierza. Wszedł w buty Lewandowskiego. I dał radę

Mateusz Bogusz stanął dziś przed niezwykle trudnym zadaniem. Wkroczył do pierwszego składu reprezentacji Polski awaryjnie, w zasadzie w ostatniej chwili i to na trudnym terenie, w starciu z renomowanym rywalem. W dodatku - z przymrużeniem oka - "wchodząc w buty" Roberta Lewandowskiego z "9" na plecach. To idealny splot okoliczności, by coś poszło nie tak. Tak jednak nie było. Tym razem 23-latek po prostu dał radę.