Ronaldo puszczały nerwy, iskrzy od samego początku. Ruszył z pretensjami do Polaka

Śmiałe poczynania "Biało-Czerwonych" na boisku najwyraźniej zdeprymowały Cristiano Ronaldo, który nerwowo zareagował na zachowanie Marcina Bułki. Jak widać na nagraniu udostępnionym przez TVP Sport, portugalski gwiazdor miał pretensje do polskiego bramkarza o to, że ten niecelnie odegrał piłkę. Kapitan Portugalczyków najpierw zaczął coś krzyczeć i gestykulować w stronę Bułki, a następnie podbiegł do futbolówki i kopnął ją do polskiej bramki.

