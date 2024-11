Southampton w tym sezonie gra na poziomie Premier League w roli beniaminka i nie radzi sobie fatalnie. "Święci" zamykają bowiem stawkę z dorobkiem ledwie czterech punktów w 11. kolejkach. Ekipa Jana Bednarka do bezpiecznej strefy traci cztery "oczka", a że sezon jest długi, to taka strata jest zdecydowanie do odrobienia. Tyle że Russella Martina muszą poprawić grę, zwłaszcza w ofensywie, bo w defensywie sytuacja nie wygląda tak źle. Southampton wcale nie straciło największej liczby bramek w stawce (21), bo dwie ekipy (Wolves - 27) oraz Ipswich (22) mają gorszy bilans pod tym względem, a wynika to m.in. z dobrej postawy stopera reprezentacji Polski.

