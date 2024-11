Zaskakująca scena w Portugalii, polscy kibice w akcji. To się stało zaraz po gwizdku

Wieczorem 15 listopada rozpoczęło się arcyważne dla reprezentacji Polski spotkanie przeciwko ekipie Portugalii w ramach Ligi Narodów UEFA. Choć do starcia doszło na Estadio do Dragao w Porto, to zaraz po pierwszym gwizdku na obiekcie... rozbrzmiał głośny doping kibiców "Biało-Czerwonych", który niejednokrotnie zagłuszył fanów "Nawigatorów". To o tyle ciekawe, że na PGE Narodowym zbyt często panuje wręcz głucha cisza ze strony sympatyków polskiej kadry.