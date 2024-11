Mocne słowa Bońka po wpadce Casha. "Najlepiej to o nim nie świadczy"

Zbigniew Boniek nigdy nie był zwolennikiem pomysłu, aby Matty Cash został piłkarzem reprezentacji Polski. Kiedy sprawował funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, "ZiBi" skutecznie ucinał wszelkie dyskusje na temat dołączenia zawodnika Aston Villi do kadry narodowej. Swoją postawę 68-latek argumentował tym, że piłkarz, który chciałby reprezentować na arenach międzynarodowych nasz kraj, powinien umieć posługiwać się językiem polskim. Reklama

27-latek szansę otrzymał dopiero w momencie, gdy władzę w PZPN przejął Cezary Kulesza. Od tamtej pory co prawda minęło już kilka lat, jednak Matty Cash do tej pory nie znalazł czasu, aby podszkolić się nieco z języka polskiego. Niedawno po raz kolejny mocno podpadł kibicom, okazując kompletny brak zainteresowania polskim futbolem. W rozmowie z dziennikarzem TVP Sport piłkarz reprezentacji Polski przyznał, że nie wie co to... Ekstraklasa.

Reklama Jakie są skutki spadku piłkarskiej reprezentacji Polski z Dywizji A Ligi Narodów? WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Matty Cash zaliczył wpadkę, poległ na podstawowym pytaniu o polski futbol. Zbigniew Boniek bezlitosny

Brak tak podstawowej wiedzy Matty’ego Casha na temat polskiej piłki nożnej zdumiał Zbigniewa Bońka. 68-latek w programie "Prawda Futbolu" na wpadkę 27-latka zareagował dość wymownie. "Ten zawodnik to się czasem tak wystawia. Te jego stwierdzenia to raczej świadczą o jego nie najwyższej inteligencji. No bo zawodnik, który gra w reprezentacji Polski nie wie, co to jest Ekstraklasa? Jak nie ma, to ja bym mógł mu pożyczyć te 100-150 euro, wykupi sobie Canal+ czy coś takiego i sobie obejrzy" - oznajmił szyderczo. Reklama

Zdaniem Zbigniewa Bońka przez ostatnie lata Matty Cash nie zrobił absolutnie nic w kierunku jakiegokolwiek identyfikowania się z naszym krajem. "Nikt mnie nie przekona, że on w środku może czuć się Polakiem, bo mama jest Polką. To, że chciał trafić do reprezentacji Polski, chciał mieć polski paszport, trochę się łączyło z Brexitem i innymi historiami. Mieć paszport europejski jest dużo lepiej, bo daje ci to możliwość swobodnego poruszania się po całej Europie, a przede wszystkim możesz iść grać do wszystkich krajów europejskich. (...) Najlepiej to o nim nie świadczy. Facet nie wie co to jest Ekstraklasa. Nauczył się przez tyle lat tylko jednej rzeczy. Jak coś na boisku sknoci to wzywa naszą patronkę piłkarzy" - stwierdził "ZiBi", bezgłośnie wymieniając kilka popularnych polskich przekleństw, które - co ciekawe - Cash zna bardzo dobrze.

Matty Cash ostatni mecz w biało-czerwonych barwach zagrał w marcu tego roku podczas barażowego starcie o awans na mistrzostwa Europy w Estonią. Po zaledwie 11 minutach gry 27-latek opuścił jednak boisko z powodu problemów ze zdrowiem. Od tamtej pory gwiazdor Aston Villi ani razu nie wyszedł na murawę z orzełkiem na piersi. Reklama

/ INTERIA.PL / interia "As Sportu 2024". Wybierz z nami finałową 16 plebiscytu Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo) Natalia Bukowiecka (Kaczmarek) (lekkoatletyka - biegi) Tomasz Fornal (siatkówka) Magdalena Fręch (tenis) Norbert Huber (siatkówka) Hubert Hurkacz (tenis) Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga i Martyna Swatowska-Wenglarczyk (szermierka) Aleksandra Kałucka (wspinaczka sportowa) Jakub Kochanowski (siatkówka) Robert Kubica (sporty motorowe) Bartosz Kurek (siatkówka) Wilfredo Leon (siatkówka) Robert Lewandowski (piłka nożna) Magda Linette (tenis) Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo) Wojciech Nowicki (lekkoatletyka - rzut młotem) Ewa Pajor (piłka nożna) Daria Pikulik (kolarstwo) Pia Skrzyszowska (lekkoatletyka - biegi) Jeremy Sochan (koszykówka) Magdalena Stysiak (siatkówka) Ewa Swoboda (lekkoatletyka - biegi) Wojciech Szczęsny (piłka nożna) Julia Szeremeta (boks) Iga Świątek (tenis) Anita Włodarczyk (lekkoatletyka - rzut młotem) Joanna Wołosz (siatkówka) Jan Zieliński (tenis) Piotr Zieliński (piłka nożna) Bartosz Zmarzlik (żużel) Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie) Zagłosuj

Matty Cash / ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Matty Cash / Mike Stobe/Getty Images/AFP / AFP