Kulesza zrezygnował. Nagła decyzja tuż przed losowaniem, rzecznik potwierdza

Podopieczni Michała Probierza nie zachwycili rodaków podczas kończącego się właśnie 2024 roku . Na niemieckim Euro odpadli jako pierwsi uczestnicy turnieju. Później nie było wcale lepiej. Liga Narodów UEFA zakończyła się dla nich w iście dramatycznym stylu. "Biało-Czerwoni" w ostatnim meczu na PGE Narodowym długo utrzymywali remis na wagę utrzymania w elitarnej dywizji. Dali się jednak zaskoczyć Szkotom w doliczonym czasie gry do drugiej połowy i to właśnie Wyspiarze kosztem "Orłów" pozostali w gronie czołowych ekip na Starym Kontynencie .

Konsekwencje słabej postawy w rozgrywkach pod egidą Unii Europejskich Związków Piłkarskich będą widoczne już za kilkadziesiąt godzin. Polacy za sprawą kiepskich wyników trafili do drugiego koszyka w losowaniu grup eliminacyjnych do mundialu w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Meksyku. Oznacza to, że niemal na pewno trafią na którąś z wielkich potęg. Kto dokładnie zmierzy się z "Orłami"? O tym przekonamy się w piątkowe popołudnie. Działaczy z całego kontynentu ugości Zurych.