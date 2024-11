Nie tak miało to wyglądać, gwizdy na Narodowym. "Dużo to mówi”

Reprezentacja Polski przegrała 1:2 ze Szkocją na PGE Narodowym w Warszawie. Gol stracony w końcówce meczu przesądził o tym, że to Szkocja zagra w barażach o utrzymanie, a "Biało-Czerwoni" spadają do dywizji B. Jedyną bramkę dla Polski zdobył Kamil Piątkowski, popisując się fenomenalnym uderzeniem zza pola karnego. Po spotkaniu kibice dali do zrozumienia, co sądzą o polskiej kadrze. Zobacz fragment programu Interii Sport - "Gramy Dalej", w którym eksperci szczegółowo analizują przebieg spotkań reprezentacji i dzielą się swoimi spostrzeżeniami.