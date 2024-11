Hajto obnażył absurd w sztabie Probierza. "Pic na wodę, fotomontaż"

27 ludzi w sztabie - nawet nie wiem, od czego ci ludzie są, bo nie wiem, na co komuś jest 27 ludzi. To jest pic na wodę, fotomontaż. Protokołu nawet nie umieją rozpisać dobrze przy tylu ludziach. Jest siedmiu asystentów trenera. Nikt nie przyszedł i nie powiedział do trenera: "musimy to zabezpieczyć przy stałym fragmencie, niech sobie trener to przemyśli". Po to biorę asystenta. U nas w Polsce jest przyjęte, że asystent to wykonuje polecenia

~ spuentował 52-latek