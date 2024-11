PZPN podjął decyzję po kompromitacji w Porto. Interwencja piłkarzy

Niesłychana wpadka reprezentacji Polski. Świderskiego odesłano na trybuny

O meczu w Porto każdy piłkarz, członek sztabu, trener i kibic reprezentacji Polski chciałby jak najszybciej zapomnieć. No, a przynajmniej o wszystkim, co działo się od 46. minuty. W pierwszej połowie biało-czerwoni nadawali ton pojedynkowi, a jedyne, czego im brakowało, to skuteczność. Po zmianie stron prawdziwe okazało się porzekadło o niewykorzystanych szansach. Portugalczycy wybiegli na drugą odsłonę odmienieni i zdemolowali podopiecznych Michała Probierza, ostatecznie wygrywając aż 5:1.