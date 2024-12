Szczęsny pod ścianą. Hiszpanie piszą o rywalu Polaka. Nie mają żadnych złudzeń

Wojciech Szczęsny jeszcze przed mistrzostwami Europy w Niemczech klarownie zapowiadał, że jego czas w reprezentacji Polski dobiega do końca. Zaczęły się jednak pojawiać próby przekonania bramkarza do kontynuowania swojej kariery w kadrze. Na tym zależało szczególnie Michałowi Probierzowi i Robertowi Lewandowskiemu . Na nic się jednak one zdały . "Szczena" nie uległ presji i zakończył swoje występy w koszulce z orzełkiem na piersi.

Inaki Pena oceniony. Hiszpanie bez wątpliwości

To, co musi zwracać uwagę przy oglądaniu Peni, to jego umiejętność gry poza polem karnym. W tym konkretnym elemencie Hiszpan stał się wręcz specjalistą, co przy sposobie gry FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka wyjaśnia tak duże zaufanie niemieckiego szkoleniowca do swojego pierwszego bramkarza.