Bożydar Iwanow: W Lidze Mistrzów nie będzie równych szans. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Z uwagi na to, że krajowe ligi zakończyły sezon w różnych momentach, w finałowej fazie rozgrywek piłkarskiej Ligi Mistrzów nie będzie równych szans. To opinia Bożydara Iwanowa. Posłuchajcie, kto zdaniem komentatora Polsatu Sport jest w najlepszej sytuacji i o co będzie grać Robert Lewandowski.