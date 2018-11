Henry i Falcao. AS Monaco przed starciem z Atletico w Lidze Mistrzów. Wideo

Radamel Falcao, napastnik AS Monaco:



- Od początku sezonu nie byliśmy w stanie wystawić wszystkich graczy. Trener musiał sięgnąć po młodszych zawodników, a to nie jest najlepszy czas dla tego rodzaju zawodników. Musimy spróbować pomóc im w każdej sytuacji. Mam nadzieję, że młodsi piłkarze, którzy zagrają w meczu, dadzą z siebie wszystko, co mają i zrobią co w ich mocy. Naszą rolą jako weteranów jest dać im pewność, aby móc oddać drużynie sto procent zaangażowania w spotkaniu.



Falaco o powrocie myślami do zespołu, w którym grał przed dołączeniem do Monaco w 2013 roku:



- Zawsze dobrze jest powrócić na stadion Atletico. Chwile, w których żyłem i wspomnienia, które zawsze noszę w sobie. Mam okazję spotkać się ponownie z fanami i pracownikami klubu, co jest ekscytujące. To bardzo ważny mecz dla Monaco i musimy kontynuować swoją zwycięską ścieżkę, tak jak zrobiliśmy to w miniony weekend. Pozytywny wynik będzie bardzo dobry dla naszej pewności siebie.



Thierry Henry, trener AS Monaco:



- Nie zamierzam mówić co będziemy robić teraz, ale nie jest to trudne do wyobrażenia. Zarówno my, jak i ludzie mówią o Atletico, że grają tylko kontratakiem, ale nie jest to prawdą, bo walczą zawsze na różne sposoby. Trener Diego Simeone ma ten klub w swojej skórze. Jest nizwykłym trenerem i dla mnie to zaszczyt być u jego boku, uczyć się od niego. Zmierzymy się z Atletico z naszymi wadami i zaletami i wiemy, jak będziemy musieli zarządzać grą z zespołem, który nigdy się nie poddaje i daje wszystko przed fanami na swoim podwórku. Wszyscy się czegoś nauczą.



Henry o tym, kto wygra Złotą Piłkę, która zostanie przyznana 3 grudnia w Paryżu:



- Nie mam takich mocy, aby rozdawać Złotą Piłkę. Powiedziałem dwa tygodnie temu, że dostanie ją francuski piłkarz. Mówi się o Griezmannie Mbappe, Raphaelu Varane, ale też Hazardzie, który bardzo dobrze grał na mistrzostwach świata. Nie będzie zdziwieniem, jeśli nagroda trafi do Francuza.