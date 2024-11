Polak błysnął w Lidze Mistrzów. Najlepszy na boisku, media piszą o "cudzie"

Polacy jak najszybciej chcą zapomnieć po dwóch porażkach, jakie poniosła reprezentacja w ostatnich kolejkach fazy grupowej Ligi Narodów UEFA . Najpierw po naszych rodakach "przejechali się" Portugalczycy, a następnie podopieczni Michała Probierza w końcówce dali się zaskoczyć Szkotom i zamiast remisu dającego udział w barażach, po bramce Andrew Robertsona pierwszy raz w historii pożegnali się z najwyższą dywizją rozgrywek. Bramki na PGE Narodowym strzegł Łukasz Skorupski , który wściekły schodził do szatni. Żegnały go z kolei głośne gwizdy z trybun .

Gwizdy bramkarz usłyszał też kilkanaście dni później, bo jego Bologna nieudanie wróciła do walki o punkty w Lidze Mistrzów. Podopieczni Vincenzo Italiano na własnym obiekcie podejmowali Lille i to Francuzi wrócili do ojczyzny z kompletem "oczek". Łukasz Skorupski dwukrotnie wyjmował piłkę z siatki, lecz pomimo tego włoskie media zgodnie wybrały go graczem spotkania, jeśli chodzi o przedstawicieli gospodarzy. Przy obu straconych bramkach zdecydowanie zawinili obrońcy.