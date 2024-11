Fala brutalnej krytyki wylała się na Kyliana Mbappe. Grzmią o wstydzie w Lidze Mistrzów

Mijają kolejne tygodnie, a jak były zawodnik Paris Saint-Germain nie może odnaleźć się w nowych barwach, tak nadal się nie odnalazł. Forma całego Realu nie jest zachwycająca, co wynika również z licznych kontuzji w zespole i mocno okrojonego składu, ale mimo wszystko od "Królewskich" zawsze wymaga się więcej. O ile w La Liga dystans do czołówki jest mały, o tyle w Lidze Mistrzów wygląda to zdecydowanie gorzej .

Mbappe znowu rozczarował. Francuz mocno krytykowany

Zespół ze stolicy Hiszpanii w środowy wieczór mierzył się z Liverpoolem i był to niewątpliwie hit piątej serii gier w Champions League. Pierwsza połowa toczyła się pod dyktando gospodarzy, ale "The Reds" nie zdołali udokumentować przewagi bramką. Stało się to dopiero na początku drugiej odsłony, gdy na listę strzelców wpisał się Alexis Mac Allister. W 61. minucie Real miał świetną okazję do wyrównania, ale... Mbappe zmarnował rzut karny.