Kolejny europejski skalp mistrzów Polski. Piękny gol przerwał nerwówkę

"Duma Podlasia" od startu drugiej części gry rzuciła się na rywala, chcąc jak najszybciej zdobyć gola, który - biorąc pod uwagę słabe możliwości ofensywne rywala - mógł rozstrzygnąć los trzech punktów. Wybiła ją nieco z rytmu dość długa analiza VAR, która badała zmianę żółtej kartki dla Donalio Douanli na czerwoną. Jak się jednak okazało, Imaz był na spalonym, co "skasowało" wszelkie następstwa w tej akcji. Duanli wycofano "żółtko". Przez kilka minut to goście dyktowali warunki gry. Później mecz wrócił do starego, podstawowego scenariusza.