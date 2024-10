Trener Legii Warszawa się doigrał. Surowa kara z UEFA dla Goncalo Feio. Klub również oberwał

Polscy kibice piłkarscy długo nie zapomną początku października w wykonaniu klubów z kraju nad Wisłą na arenie międzynarodowej . Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok sprawiły nie lada niespodzianki i rozprawiły się z dużo wyżej notowanymi rywalami. Działo się zwłaszcza w pojedynku "Wojskowych" z Realem Betis . Hiszpanie przyjechali do stolicy jak po swoje, jednak opuścili ją z zerowym dorobkiem punktowym. Wcześniej dali o sobie znać kibice, którzy przygotowali oprawę z użyciem rac . Już od początku było jasne, że wkrótce przyjrzy się jej UEFA. Tak też się stało. 16 października padł oficjalny komunikat.

Na tym nie kończą się problemy obecnych brązowych medalistów mistrzostw Polski. Okazuje się, że znów zwrócił na siebie uwagę Goncalo Feio. Europejscy działacze wzięli pod lupę zachowanie Portugalczyka i uznali go winnym opóźnienia rozpoczęcia potyczki. Co dokładnie zrobił szkoleniowiec, już nie podano, ale za to ujawniono karę wymierzoną 34-latkowi.