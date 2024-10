Przełamanie wicemistrzów Polski. Koniec fatalnej passy, trener uratował posadę?

Gospodarze przystępowali do tego spotkania w nie najlepszych nastrojach. Zamykają ligową stawkę, a do tej pory uzbierali tylko pięć punktów. W dziesięciu kolejkach remisowali i przegrywali po pięć razy. Kibice i dziennikarze spekulowali, że wtorkowa konfrontacja może zdecydować o zwolnieniu trenera Jacka Magiery, jego pozycja jest kwestionowana. Mielczanie także nie przyjeżdżali do stolicy Dolnego Śląska jako zespół, w którym wszystko gra - nie wygrali na wyjeździe od 16 lutego (też mecz we Wrocławiu), a pozycja tuż nad strefą spadkową z przewagą zaledwie dwóch oczek nad Lechią Gdańsk nie rzucała na kolana.

Reklama