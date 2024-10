Klub jest w bardzo dobrej sytuacji sportowej, organizacyjnej i finansowej. To z jednej strony ułatwia pracę, a z drugiej ciężko przychodzić do pracy po prezesie, który zrobił tyle dobrego dla Jagiellonii. Celem jest rywalizować co roku w rozgrywkach europejskich

~ Zbigniew Ziemowit Deptuła, nowy prezes Jagiellonii Białystok dla Interii