Wojciech Szczęsny bez litości dla siebie. "Można tylko zepsuć"

Wojciech Szczęsny wciąż wyczekuje szansy na debiut w barwach FC Barcelona. Polski bramkarz umowę z klubem podpisał na początku października i wydawało się, że po przerwie na kadry wskoczy do bramki. Nic bardziej mylnego i nie zapowiada się na to, aby Polak miał zagrać w hitowym El Clasico, co zdaje się sam rozumieć. - Nie wystawiłbym się - powiedział z rozbrajającą szczerością w rozmowie z Eleven Sports.