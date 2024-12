To będzie wielki mecz. Wiemy, jaka jest nasza sytuacja w La Lidze. Atletico i Real są bardzo blisko nas, więc każde spotkanie i każde zwycięstwo jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli chcemy być na szczycie, musimy pokonać Atletico. Mam nadzieję, że pokażemy się z najlepszej strony, a to, co wydarzyło się ostatnio, zostawimy za sobą. Wiemy, że musimy się uczyć. Wygrana jest teraz najważniejsza, by wrócić w nowym roku w dobrych nastrojach

~ uważa 36-latek