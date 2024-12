Wielka zmiana. Szczęsny postawił sprawę jasno. Padły słowa o Flicku

FC Barcelona. Wojciech Szczęsny wprost o swojej sytuacji. "Przychodzi mi to łatwo"

- No tak, ale jestem troszkę też w innym momencie swojej kariery, mam zupełnie inne spojrzenie na tę sytuację. Więc przychodzi mi to wyjątkowo łatwo. Przyszedłem tutaj po to, żeby pomóc, a o tym, gdzie mam pomóc, decyduje trener. Ja się z decyzjami trenera na razie w stu procentach zgadzam. Więc nie czuję powodów do jakichkolwiek frustracji tym, że nie gram - stwierdził wprost Wojciech Szczęsny.