FC Barcelona znajduje się w dołku. Choć nie widać tego w Champions League, a zespół do gry w Copa del Rey wejdzie 4 stycznia, to wszystko jak na dłoni widać w LaLiga. Zespół Hansiego Flicka zremisował z Celtą Vigo, Realem Betis, przegrał z Realem Sociedad, Las Palmas, Leganes i Atletico Madryt. To sześć potknięć na przestrzeni siedmiu ostatnich kolejek. Pięć zdobytych punktów na 21 możliwych chluby nie przynosi. Mimo wszystko nastroje wśród cules są dobre.

