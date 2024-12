Rośnie napięcie w Barcelonie. Ujawniono plan ratunkowy. Desperacki ruch Laporty

Wydawało się, że problem zostanie rozwiązany w momencie podpisania umowy sponsorskiej z firmą Nike . Do zawarcia kontraktu doszło przed kilkoma dniami, ale... wcale nie oswobodziło to Barcelony z bieżących kłopotów finansowych. Oficjalne rachuby pozostają niekorzystne.

Jak obliczyli prawnicy La Liga , katalońskiemu klubowi wciąż brakuje 60 mln euro, by domknąć budżet na drugą część sezonu . Chodzi o zachowanie limitu wynagrodzeń. To żelazny warunek rejestracji piłkarzy.

Dani Olmo i Pau Victor bez prawa gry w La Liga? W piątek zapadnie arcyważna decyzja

Dani Olmo i Pau Victor są zatwierdzeni do gry tylko do 31 grudnia tego roku. Co potem? Obaj zostali zapewnieni, że nie muszą się niepokoić. W rzeczywistości sytuacja jest jednak napięta.