Mecze Anglików na Euro 2024 lepsze niż leki nasenne

Anglicy to niezwykle dumny piłkarsko naród. Chociaż na koncie mają tylko jedno mistrzostwo świata - i to zdobyte w 1966 roku - co dwa lata są przekonani, że tym razem ich reprezentacja wygra poważny turniej, a futbol "wróci do domu". Jeżeli uda im się zatriumfować w Niemczech, ów triumf z pewnością będzie szeroko komentowany. Bo w pierwszych czterech meczach Euro 2024 "Synowie Albionu" zaprezentowali się poniżej wszelkiej krytyki.