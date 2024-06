Awansowali do ćwierćfinału Euro, zrównali ich z ziemią. „Takie występy nie są godne…”

Rozumiem to [zachowanie kibiców - przyp. red.], nie zamierzam od tego uciekać. Najważniejsze jest trwanie przy drużynie. Rozumiem negatywną narrację skierowaną we mnie. To lepsze dla zespołu, ale tworzy niezwykle trudne środowisko do działania

~ mówił szkoleniowiec chwilę po opisywanych przez nas niemiłych scenach.