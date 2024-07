"To było żenujące". Ekspert nie wytrzymał, założył się o konkretną kwotę

- Jeśli Anglicy awansują do półfinału, to wpłacam tysiąc złotych na cel charytatywny. I obiecuję, że ten tysiąc złotych zapłacę na wizji. Anglicy zaprezentowali się żenująco i jeśli Szwajcaria zagra na 60 proc., to ich pokona - podkreślał Łukasz Gikiewicz, wysłannik Interii na Euro 2024, w programie "Gramy dalej".