Hamman radzi Anglikom posadzić na ławce Bellinghama i Kane'a. Proponuje innych piłkarzy

- Kane w lipcu skończy 31 lat i nadal ma trzy lata ważnego kontraktu w Monachium. Bayern znajduje się w fazie przejściowej i chce wrócić do światowej czołówki, ale kiedy patrzę na grę czołówki i występy Kane'a, to nie mają one z tym nią wspólnego - stwierdził były zawodnik m.in. Bayernu Monachium i Liverpoolu. - Kane nie może nic na to poradzić, jeśli niektórzy z jego kolegów z drużyny grają bardziej pod siebie. Jeśli jednak kosztowałeś 100 milionów, to musisz stworzyć sobie okazję do zdobycia bramki samemu, nawet z niczego. On jest od tego jednak daleko - dodał.