Gigantyczna sensacja była o włos! Cudowna przewrotka uratowała Anglików

Słaby początek Anglików, choć okazję miał Trippier

Najlepszy dowód na to, że Anglicy źle weszli w mecz? Dwie żółte kartki obejrzane zaledwie w ciągu 7 minut. Najpierw obejrzał ją stoper Marc Guehi, a po chwili - i to za faul w polu karnym rywala - Kobie Mainoo.

Słowacy za to prezentowali się bez kompleksów. Już w 5. minucie przeprowadzili pierwszą groźną akcją. L ewym skrzydłem świetnie zabrał się znany z gry dla Lechii Gdańsk Lukas Haraslin, zagrywając na obieg do Davida Hancki. Obrońca Feyenoordu zagrał mocno wzdłuż bramki, a piłka minimalnie minęła słupek bramki Jordana Pickforda.

Sensacyjny gol Słowaków! Trzecia bramka Schranza w turnieju

Foden na spalonym. Wyrównanie było blisko

Harry Kane zagrał na lewo do Trippiera, który podał na pustą bramkę do wbiegającego Phila Fodena. Problem w tym, że zawodnik Manchesteru City w momencie podania był na spalonym! Gol nie mógł zostać uznany.

Bellingham z przewrotki! Cudowny gol w 95. minucie

Do 90. minuty Gareth Southgate zdecydował się tylko na dwie zmiany. Trzeciej dokonał już w doliczonym czasie gry. Wydawało się, że Anglikom nie starczy już go, by doprowadzić do remisu. Że będą bić głową w mur do samego końca.