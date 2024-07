Morata kapitanem rewelacji Euro 2024 jako idealne uzupełnienie dla młodych gniewnych

Reprezentacja Hiszpanii z pewnością nie leciała do Niemiec jako jeden z głównych kandydatów do triumfu w Euro 2024. Luis de la Fuente wciąż czeka na poważną weryfikację w seniorskim futbolu, choć zwycięstwo w Lidze Narodów poprawiło jego notowania w ojczyźnie. Do tego dochodziły kwestie personalne. "La Roja" nie miała w kadrze ani jednej gwiazdy światowego formatu, a potencjalni liderzy, jak Pedri, mieli za sobą nierówny sezon. Na turnieju wszystko jednak poukładało się w całość. Hiszpanie jako jedyni zakończyli fazę grupową z kompletem punktów i bez straty gola. Z kolei przeciwko Gruzji musieli odrabiać straty, ale gdy już się rozpędzili byli nie do zatrzymania . Ostatecznie wygrali 4:1 .

W roli kapitana zespołu dobrze radzi sobie Alvaro Morata. Chociaż w opinii medialnej jest on tłem dla zachwycających skrzydłowych: Nico Williamsa i Lamine'a Yamala, bez niego tak płynna gra Hiszpanów nie byłaby możliwa. Zresztą, 31-latek gwarantuje też "twarde liczby". Otworzył wynik w pierwszym meczu w grupie przeciwko Chorwacji (3:0), a do tego to on oddał strzał, po którym Riccardo Calafiori trafił do własnej siatki w starciu z Włochami (1:0).