Szalone Euro. Oto najwięksi szczęśliwcy, znaków zapytania coraz mniej

Aż trudno uwierzyć, że reprezentacja Holandii , która przed ostatnią serią gier w "polskiej grupie" skończyła ostatecznie "dopiero" na trzeciej pozycji. "Oranje" po zaciętym i wspaniałym widowisku przegrali 2:3 z Austrią i dali się wyprzedzić nie tylko swoim pogromcom, lecz również Francuzom. Mimo to udało im się awansować do dalszej fazy turnieju.

Awans we wtorek wywalczyli również Słoweńcy. Dość niespodziewanie zremisowali oni bezbramkowo z Anglikami, wobec czego po trzech kolejkach na koncie mieli oni trzy punkty. Nie dali się pokonać "Lwom Albionu", ani Duńczykom, czy Serbom. Tym samym Słoweńcy po raz pierwszy w historii wywalczyli awans do fazy pucharowej mistrzostw Europy.

Przed ostatnią serią gier w grupach E i F pewni odpadnięcia, poza Szkotami, Albańczykami, Serbami i Polakami byli Chorwaci . Podopieczni Zlatko Dalicia skończyli rywalizację na 3. pozycji , za Włochami i Hiszpanią, ale uzbierali tylko dwa punkty. A to było zbyt mało, żeby marzyć o awansie.

Zacięta rywalizacja w grupie E. Kto po fazie grupowej wróci do domu?

O godzinie 18:00 zmagania w ostatniej kolejce Euro rozpoczęły Ukraina z Belgią i Słowacja z Rumunią . W tej grupie każdy miał szansę na awans - wszystkie drużyny miały na koncie po 3 pkt i wielkie ambicje, by dalej walczyć na mistrzostwach Europy. Po pierwszych 45 minutach najdalej od tego byli Ukraińcy. Remisowali oni tylko bezbramkowo z Belgią, a komentatorzy podkreślali, że spodziewali się o wiele więcej po "Czerwonych Diabłach".

Słowacja w 24. minucie wyszła na prowadzenie z Rumunią, ale jeszcze przed przerwą stan rywalizacji wyrównał Razvan Marin . Pomocnik pewnie wykorzystał rzut karny i przedłużył nadzieje drużyny na awans. Więcej bramek w tym spotkaniu już nie padło, a tym samym to Rumunii pozostali sensacyjnymi zwycięzcami grupy E.

Belgowie w drugiej połowie nasłuchali się wielu gwiazdów ze strony kibiców. Udało im się zremisować 0:0 i tym samym przepchnąć awans do fazy pucharowej , ale kosztem fatalnego wrażenia pozostawionego po sobie na boisku. Zdecydowanie więcej spodziewali się fani po naszpikowanej gwiazdami kadrze.

Remis z Rumunią spowodował, że to Słowacja zajęła trzecie miejsce w grupie E. 4 punkty z nawiązką wystarczyły jej, żeby awansować do fazy pucharowej jako jedna ze szczęśliwych zespołów z 3. pozycji. Wyprzedziła tym samym w zestawieniu Rumunię i dołączyła do Holendrów, którzy byli pewni awansu.