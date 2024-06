Sensacja na Euro 2024 stała się faktem. Rumunia wygrała grupę E!

Grupa E po dwóch rozegranych kolejkach zapewniała zdecydowanie najwięcej emocji. Wszystkie cztery zespoły miały bowiem po trzy punkty na swoim koncie. Belgia, Ukraina, Rumunia i Słowacja, każdy z tych zespołów mógł myśleć o awansie do fazy pucharowej turnieju. W spotkaniu tych dwóch ostatnich ekip remis zapewniał awans obu ekipom. Takim właśnie wynikiem (1:1) zakończyło się to spotkanie, co sprawia, że Rumunia wygrała grupę E, a Słowacja wychodzi do fazy pucharowej z trzeciej lokaty.