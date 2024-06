Nieprzewidywalność domeną Belgów. Dramat Ukrainy, przegrali z przepisami

Każda z drużyn miała na koncie po jednym zwycięstwie i jednej porażce. Wobec tego każdy miał niemal identyczne szanse na awans do fazy pucharowej Euro. Belgia nie zamierzała kalkulować i do rywalizacji z Ukrainą przystąpiła z jasnym nastawieniem - liczy się tylko zwycięstwo.

Belgowie w trybie z meczu przeciwko Słowacji. Tedesco załamywał ręce

Na kilka minut przed końcem 1. połowy Yaremchuk miał już przed sobą tylko Casteelasa, ale zamiast strzelać, próbował odgrywać jeszcze do Dovbyka. A to był błąd. Piłka przeleciała wzdłuż linii bramkowej, ale rosły napastnik Girony nie zdołał przeciąć toru jej lotu.

Belgia ponownie "bezzębna". Awans do 1/8 udało się "przepchnąć"

Eksperci spodziewali się, że selekcjoner w szatni wstrząśnie nieco swoimi podopiecznymi, a ci wybiegną na drugą połowę z zupełnie innym nastawieniem. No to się przeliczyli. Belgowie nie wyglądali na zespół zdeterminowany do sięgnięcia po komplet punktów. W końcu remis zapewniał im tak czy siak awans do fazy pucharowej.