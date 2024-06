Analitycy wskazali faworyta Euro 2024, duże zaskoczenie. "Komputer widział, jak oni grają?"

Teraz dla sympatyków futbolu nastał jednak czas krótkiego odpoczynku od mistrzostw - a więc jest to również dobry moment nie tylko na podsumowania, ale i pewne przewidywania. OptaAnalyst postanowiło m.in. wskazać, kto według komputerowych wyliczeń ma obecnie największe szansę na sięgnięcie po Puchar Henriego Delauynaya - i raczej nie przejdzie to bez echa.

Euro 2024. Faworytem analityków... jest Anglia

Wedle podanej analizy najmocniejszym kandydatem do końcowego triumfu jest... reprezentacja Anglii , mocno krytykowana za swój dotychczasowy styl na ME i za nieumiejętność wykorzystania przez trenera Garetha Southgate'a drzemiącej w niej potencjału.

W mediach społecznościowych już zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze dotyczące tego zestawienia. "Komputer widział, jak Anglia gra, prawda?" - ironizuje jeden z użytkowników na X (Twitterze). "Wiem, że trafiliśmy do tej mniej strasznej części drabinki, ale nie ma mowy, żeby to było trafne" - napisał inny. OptaAnalyst przytoczyło jednak tu konkretne argumenty.

"To prawda, że Anglia miała trudności z pokonywaniem przeciwników w fazie grupowej, ale mimo to wygrała swoją grupę i ma najlepszą obronę ze wszystkich, jeśli przyrównamy ją do statystyki oczekiwanych bramek - Anglicy otrzymali na swoją bramkę strzały warte łącznie 1,15 xG. Pozwolili łącznie Serbii, Danii i Słowenii oddać zaledwie dziewięć strzałów w światło bramki" - podkreślono.