Zaskakujące wieści z Niemiec. Gwiazdor opuścił Euro, ujawnili powód nagłej decyzji

Reprezentacja Anglii rozczarowała w ostatnim spotkaniu fazy grupowej i zremisowała bezbramkowo ze Słowenią. Mimo to awansowała i to z pierwszego miejsca w grupie. Przed fazą pucharową na "Lwy Albionu" spadł jednak nieoczekiwany cios. Zgrupowanie reprezentacji Anglii opuścił w trybie pilnym Phil Foden. Fabrizio Romano zdradził, że było to podyktowane "kwestiami rodzinnymi". Czy pomocnik zdąży wrócić na kluczowe starcie na Euro 2024?